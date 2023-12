Natale | occhio ai furti in casa | cosa fare se si parte per le vacanze

Leggi su dayitalianews

(Di sabato 23 dicembre 2023) Pubblicato il 23 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – Non condividere informazioni che riguardano i propri movimenti durante le feste sui social, allertare i vicini che possono accorgersi di rumori sospetti e chiedere a persone di fiducia di passare aper accendere le luci e aprire le finestre. Sono alcuni dei consigli che la Polizia rivolge ai cittadini, che nel corso delledipartiranno per brevi o lunghi periodi, per difendersi dai ladri. ''Le brevi o lunghe assenze dadanno maggiore occasione sia alle bande organizzate ma anche ai ladri improvvisati di muoversi liberamente, come succede anche nei periodi estivi'', dice all'Adnkronos il direttore del Servizio Controllo del territorio della Direzione centrale anticrimine, Francesca Fava. ''E' importante – sottolinea – non condividere sui social le ...