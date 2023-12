Natale con i Me Contro Te su Rai Gulp

Leggi su lopinionista

(Di sabato 23 dicembre 2023) ROMA – Divertimento e attenzione al sociale caratterizzano l’offerta Rai per bambini e ragazzi durante le feste di, con numerosi programmi di Rai Kids, anche in prima visione, che andranno in onda sui canali Rai Yoyo e Raie sulla piattaforma RaiPlay. Su Rail’appuntamento più atteso è l’arrivo il giorno didei MeTe. Lunedì 25 dicembre, dalle ore 21.05, ci sarà una maratona con tutti gli episodi, in prima tv, della serie “MeTe: La famiglia reale”. La serie sarà poi proposta dal 26 dicembre, tutti i giorni, alle ore 20.40, e in boxset su Rai Play. Luì e Sofì iniziano una vacanza studio presso una regina per apprenderne le tradizioni. Oltre alla severa governante Cornelia e al maggiordomo Bruno, vivranno con i suoi nipoti: Divina e Tronaldo, ...