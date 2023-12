Natale alle porte | ladri sull’uscio | i consigli della polizia a chi parte | come rovinare la festa ai topi d’appartamento

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 23 dicembre 2023) Con ile malintenzionati sono giàdi casa: scatta l’rta delle forze dell’ordine che, nel lanciare l’allarme a chi è procinto di partire per le festività in arrivo, invitano alla prudenza e dispensanoutili a chi sta per mettersi in viaggio, e evitare così “brutte sorprese” al rientro. E allora, non condividere informazioni che riguardano i propri movimenti durante le feste sui social.rtare i vicini che possono accorgersi di rumori sospetti. E chiedere a persone di fiducia di passare a casa per accendere le luci e aprire le finestre: sono solo alcuni deiche larivolge ai cittadini che nel corso delle vacanze dipartiranno ...