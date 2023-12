Napoli | Walter Mazzarri pronto a dimettersi se non verranno ascoltate le sue richieste

Un vero e proprio colpo duro da digerire. Il 4-0 è l'umiliazione più dura subita dal Napoli in Coppa Italia contro il Frosinone. Una disfatta che ha ... (liberoquotidiano)

L’ex allenatore del Napoli della stagione 1994/95, Vincenzo Guerini, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato del mister ... (dailynews24)

Napoli - Walter Mazzarri promette : “Non parlerò mai più di arbitri”

“Massa designato in Serie B? Non voglio più essere quello che parla di arbitri. Mazzarri è tutto nuovo, sono stato un anno e mezzo fuori per ... (sportface)