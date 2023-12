Napoli | tre acquisti a gennaio | i nomi

Leggi su napolipiu

(Di sabato 23 dicembre 2023)mira a tre rinforzi nel calciomercato di, con De Laurentiis pronto a chiudere rapidamente. Mazzocchi e Soumaré tra icaldi. Ilè pronto a rinforzarsi sul mercato dicon tre colpi di spessore per accontentare l’allenatore Mazzarri. Il patron De Laurentiis, dopo aver ceduto Elmas al Lipsia, è al lavoro per regalare innesti di qualità alla rosa azzurra. Secondo le indiscrezioni riportate dal Corriere dello Sport, i profili seguiti dalsono quelli di Mazzocchi, terzino destro della Salernitana, Soumaré, centrocampista del Siviglia in prestito dal Leicester, e un altro difensore centrale di cui non è stato ancora fatto il nome. Soumaré è un mediano dalle grandi doti fisiche (188 cm) che può agire anche da mezzala o in regia. Arrivato in estate in ...