Napoli | sequestrati più di 8mila litri di champagne e olio contraffatti

(Di sabato 23 dicembre 2023) In vista del Natale, la Guardia di Finanza diha intensificato i controlli per fermare le frodi, specialmente nel cibo. Nel corso di queste operazioni, i militari della Compagnia di Casalnuovo dihanno sottoposto a sequestro un opificio abusivo a Striano (NA), dedicato alla produzione e al confezionamento di bevande e prodotti alimentari L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

