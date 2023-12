Napoli | Osimhen rinnova | è ufficiale L' annuncio di De Laurentiis

A distanza di sei mesi ecco che è arrivata la nuova firma sul prolungamento e l'annuncio è arrivato sui social: "e ilavanti insieme fino al 2026" . Non soltanto la firma perché nel ..."Fatto": il Tweet di De Laurentiis e quello del. Rinnovo: scadenza, cifre e dettagli .come Cavani Il precedente del Matador .rinnova, tifosipoco entusiasti ."Fatto", Aurelio De Laurentiis ha annunciato il rinnovo del contratto di Victor Osimhen. Il bomber nigeriano ha firmato il prolungamento fino al 2026. Osimhen ha rinnovato Nei giorni scorsi, il Presid ..."Per Osimhen siamo alla firma che era in sospeso dalla estate". Lo aveva detto Aurelio De Laurentiis, un mese fa circa, e l'ha confermato nella giornata odierna, a poche ore dalla gara contro la Roma ...