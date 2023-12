Napoli | il Siviglia non vuole cedere Soumaré Si valutano Hojbjerg e Fofana Di Marzio

(Di sabato 23 dicembre 2023) Nel mercato invernale ildovrà ricorrere a dei cambiamenti, soprattutto dopo la partenza di Elmas direzione Lipsia e quella di Zanoli, sempre più vicino al Genoa. Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Disul suo sito: “Gli azzurri puntano a prendere un esterno fra Davide Faraoni e Pasquale Mazzocchi per aumentare la disponibilità di giocatori sulla fascia destra. Si prospettano cambiamenti anche in difesa: con Ostigaard in uscita sarà infatti necessario trovare un sostituto del centrale norvegese. Per quanto riguarda il centrocampo, al momento sono stati sondati due mediani: il classe 1995 del Tottenham Pierre-Emilee Boubakary, di proprietà dele più giovane di un anno, per cui però al momento gli spagnoli non aprono alla cessione. Può diventare ...

