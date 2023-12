Napoli | il regalo di Natale per i tifosi | Osimhen rinnova il contratto

(Di sabato 23 dicembre 2023) Pubblicato il 23 Dicembre, 2023 Ildiper ilporta il nome di Victor. È fatta per l’atteso rinnovo dell’attaccante nigeriano che ha prolungato di un altro anno il suo accordo con gli azzurri, dal 2025 al 2026. Dopo l’incontro dei giorni scorsi, oggi c’è stato un nuovo faccia a faccia tra il presidente delAurelio De Laurentiis e l’agente di, Roberto Calenda, per sistemare gli ultimi dettagli. Oltre al prolungamento, nelinserita una clausola rescissoria che si aggirerà attorno ai 120/130 milioni di euro e darà maggiore forza contrattuale alin caso di offerte. Nell’incontro odierno sono stati formalizzati per iscritto gli accordi verbali e accettate le ultime condizioni: la ...

ROMA - Victor Osimhen ha rinnovato il contratto con il Napoli. Dopo una trattativa estenuante inaugurata a giugno, Aurelio De Laurentiis e il manager del nigeriano hanno trovato l'accordo. Un regalo di Natale per il popolo napoletano. "Osimhen e il Napoli avanti insieme fino al 2026". Non soltanto la firma perché nel contratto è stata inserita una clausola rescissoria. La società ha voluto fare così il regalo di Natale ai propri tifosi con il rinnovo del nigeriano.