Napoli | il ds Meluso | 'Per Elmas c'è un accordo | Zielinski? Ecco cosa vuole'

Il direttore sportivo Mauro Meluso rivela i piani per la Coppa Italia, esprime fiducia in Mazzarri e lascia intravedere il Rinnovo di Osimhen . Il ... (napolipiu)

Qualificazione archiviata in Champions League da seconda alle spalle del Real Madrid, vincitore del raggruppamento, e corsa folle in campionato per ... (metropolitanmagazine)

Mauro, direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match contro la Roma . Queste le sue parole: Sulla sconfitta di Coppa Italia. "Ci darà uno stimolo in più. Non ci ...A tal proposito, ecco quanto dichiarato dal direttore sportivo del, Mauro, ai microfoni di DAZN:'Questa brutta sconfitta in Coppa Italia ci darà uno stimolo in più; non ci siam ...18' - TRAVERSA ROMA! Gran recupero palla di Bove su Politano che poi lancia Lukaku in campo aperto: il belga punta Juan Jesus e poi serve lo stesso Bove a rimorchio. Il numero 52 della Roma calcia a ...Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli, ha così parlato prima del fischio d’inizio del match contro la Roma: le dichiarazioni Mauro Meluso, a Dazn, ha così parlato del futuro di Piotr Zielinski, ...