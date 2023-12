Napoli | Elmas è già a Monaco per le visite mediche col Lipsia

Eljifha già salutato. Il centrocampista macedone è partito per Monaco dove sosterrà le visite mediche prima della firma con il Lipsia, la sua nuova squadra. Ripartirà dalla Bundesliga il ...Per Roma -, domani allo Stadio Olimpico alle ore 20.45 per la 17esima giornata di Serie A, Walter Mazzarri ha diramato la lista dei convocati. Sono quattro le assenze in casa azzurra: ae Olivera si ...Per rimpiazzare le cessioni a centrocampo, l’emittente satellitare fa sapere che il Napoli valuta due rinforzi: il primo è Hojbjerg del Tottenham, danese anche in orbita Juventus. Le alternative sono ...Il centrocampista macedone è pronto a salutare gli azzurri: lo attende sin da subito una nuova avventura in Bundesliga ...