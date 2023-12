Napoli | Elmas completa le visite mediche e firma con l'RB Lipsia

Il mercato invernale del Napoli si muove a centrocampo. La prima operazione è in uscita. Elijf Elmas è già volato in Germania ... (calciomercato)

Il mercato invernale del Napoli si muove a centrocampo. La prima operazione è in uscita. Elijf Elmas è già volato in Germania ... (calciomercato)

Il centrocampista macedone, Eljif Elmas , si dirige in Bundesliga al Lipsia . visite mediche e firma imminenti, l’era tedesca sta per iniziare. Il ... (napolipiu)

Ilsta valutando vari movimenti a centrocampo per il mercato di gennaio. Con la cessione dial Lipsia, gli azzurri starebbero pensando di rinforzare quella zona di campo con l'innesto di ...Nelle ultime settimane, complice l'interesse del club tedesco per Elijf, ilavrebbe provato a sferrare un nuovo attacco per Simakan. Calciomercato, l'offerta per Simakan L'offerta ...Eljif Elmas ha completato i test medici con il Lipsia. Ad annunciarlo su Twitter è il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, che posta una foto del macedone, scrivendo: "Ora la firma come ...Regalo di Natale sotto l'albero per i tifosi azzurri: l'attaccante nigeriano ha prolungato di un ulteriore anno il suo contratto con i campioni d'Italia.