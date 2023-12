Napoli | De Laurentiis disposto a cedere un esubero per 3 milioni di euro

Leggi su dailynews24

(Di sabato 23 dicembre 2023) In casasi pensa non solo al mercato in entrata, ma anche quello in uscita. Il nuovo ds Meluso è infatti impegnato nelalcuni esuberi e tra questi ci sarebbe anche Diego Demme, finito ai margini del progetto. Anche Walter Mazzarri, infatti, considera l’italo-tedesco l’alternativa a Lobotka, rischiando quindi di vedere poco il campo anche L'articolo