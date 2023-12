Napoli | colpo a sorpresa per la difesa | si valuta uno svincolato

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 23 dicembre 2023) Per gennaio la dirigenza del club partenopeo è al lavoro per rinforzare il pacchetto difensivo a disposizione di Mazzarri: occhi al mercato svincolati Il presidente De Laurentiis questa mattina ha annunciato, in un’intervista al Corriere dello Sport, i colpi della prossima sessione invernale di calciomercato. La priorità è rinforzare la. La dirigenza valuterà l’acquisto di un centrale da aggiungere all’attuale pacchetto difensivo e di un terzino, che probabilmente fungerà da vice Di Lorenzo dato che Zanoli dovrebbe essere ceduto nuovamente in prestito, si parla di Genoa come possibile pretendente. Per quanto riguarda il vice Di Lorenzo il nome più in voga, come quest’estate, è quello di Davide Faraoni del Verona. Per quanto riguarda i centrali invece Mazzarri ha gli uomini contati e avrebbe richiesto un profilo più esperto, di modo da poter accompagnare nel ...