Napoli | c' è una statistica rassicurante in vista della Roma

Le prestazioni del Napoli , in questa stagione, sono state sotto le aspettative. Molti calciatori, sia titolari che riserve, non stanno ... (dailynews24)

Commenta per primo L'ex attaccante argentino del, Ezequiel Lavezzi (38 anni) è ricoverato inclinica a Boulogne sur Mer in Argentina per disintossicarsi dall'abuso di stupefacenti , in particolare della cocaina. Ne dà notizia la Gazzetta ...Le statistiche sostengono ilin viaggio verso la Capitale per la sfida di questa sera contro la Roma . Ci sono dati rassicuranti pensando al passato. Intanto i precedenti: cinque vittorie e due pareggi nelle ultime sfide ...Antonio Tempestilli, dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live ...Il fratello dell'ex calciatore ha pubblicato una foto dell'ex Napoli mentre dorme sul divano di casa abbracciando un cuscino. Una foto che se da un lato vuole fare chiarezza sulle voci incontrollate ...