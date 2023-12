Napoli | Calenda sul rinnovo Osimhen | “Contenti che sia andata così | è stata una lunga maratona”

Leggi su sportface

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'agente di Victor, Roberto, ha commentato ildi contratto con ildell'attaccante nigeriano: "E'una, ma siamo giunti al traguardo. Tutte le parti in causa erano accomunate dalla volontà di proseguire questa storia e siamo felici che sia". Il procuratore ha poi aggiunto: "Clausola rescissoria? Non voglio entrare nei dettagli, la cosa davvero importante era prore il contratto: ora ce lo godiamo per la gioia di tifosi, nella speranza di raggiungere altri risultati insieme".