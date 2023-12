Napoli | ADL valuta il colpo Boateng in difesa per puntare alla Champions

Roma -però, almeno per i media, sarà soprattutto Mourinho contro Mazzarri, due tecnici ...coda invece l'esperienza napoletana di Elmas "Già venduto (al Lipsia per 25 milioni ndr.)" assicuraRinnovo Osimhen, la clausola dele le sirene della Premier 'Per 200 milioni potete comprare un solo piede di Osimhen' aveva assicuratorispondendo ad una offerta dei sauditi dell'Al Hilal ...Per gli appassionati di calcio è il derby del sole, per i tifosi delle due squadre è una delle partite… ...Dieci milioni a stagione e risoluzione fissata a 130 milioni di euro per il bomber nigeriano. L'annuncio di ADL su X ...