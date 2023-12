Moviola Roma-Napoli | l’episodio chiave del match

(Di sabato 23 dicembre 2023)arbitraledelvalido per la 17ª giornata di Serie A 2023/24:delladeltra, valido per la 17ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Colombo.DEL

Pronti via, ecco Bologna-Roma , sfida valida per la 16a giornata di Serie A. Arbitra Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Segui su... (calciomercato)

Pronti via, ecco Bologna-Roma , sfida valida per la 16a giornata di Serie A. Arbitra Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Segui su... (calciomercato)

- Napoli 0 - 0: sintesi e1 - Calcio d'inizio. Migliore in campo: a fine partita ...Come la Juventus 1965/66 e 2022/23, il Milan 1971/72 e la2003/04, meno solo del Cagliari 1966/... Ad inizio ripresa subito un episodio da. Marcenaro assegna un rigore al Lecce per un ...L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 17ª giornata di Serie A 2023/24: moviola Roma-Napoli L’episodio chiave della moviola del match tra Roma e Napoli, valido per la 17ª giornata della ...Roma-Napoli è il big match del turno natalizio nonché la partita che chiude questa giornata di campionato. Due squadre invischiate nella folta zona europea pronte a sfidarsi questa ...