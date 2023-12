Moviola Inter-Lecce | l’episodio chiave del match

- Lecce 0 - 0: sintesi eAggiornamenti dalle 18.00 Migliore in campo: ...Come ha arbitrato ieri sera La Penna nella gara di coppa Italia vinta per 2 - 1 dal Bologna a San Siro contro l'. Bene per un tempo e mezzo, poi ha perso un po' la bussola. Non ha visto il mani da rigore ed è intervenuto (poteva) il var, poi nel finale ha dispensato cartellini a destra e a manca. Questo ...Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha così parlato prima del fischio d’inizio del match con il Lecce Giuseppe Marotta ha parlato a Sky Sport prima di Inter-Lecce. SCONFITTA IN COPPA ...Bianconeri che salgono così a quota 40 in classifica, a meno uno dalla capolista Inter(attesa alle 18:00 dalla sfida contro il Lecce). Il Frosinone invece rimane quattordicesimo a 19 punti.