Mourinho | l' occhiolino prima di Roma - Napoli è virale

Commenta per primo Oumar Solet ha fatto l'in una recente intervista, e ora la Roma potrebbe passare all'azione dato che serve un difensore: il francese può arrivare dal Salisburgo in prestito con obbligo di riscatto ...... sottolineato dagli applausi di tutto l'Olimpico, con tanto di abbraccio a. La Roma va a ... Mentre Giada gli fa l': "E bravo Paulino, sempre con te anche se da lontano". Dybala ...L'allenatore dei giallorossi disteso e sereno prima del calcio d'inizio del match con gli azzurri all'Olimpico ...Futuro in Nazionale e doppio annuncio UFFICIALE: Ancelotti esce allo scoperto e coinvolge anche Mourinho. Ecco gli ultimi aggiornamenti. Parallelamente all’attesa per i possibili sviluppi di mercato d ...