MotoGP | Marco Bezzecchi verso il 2024 | “Bagnaia e Martin restano i riferimenti | Marquez…”

(Di sabato 23 dicembre 2023) Reduce da un 2023 ben al di sopra delle aspettative,sarà uno degli osservati speciali in vista del prossimo Mondiale. Il romagnolo del Team Mooney VR46 proverà infatti a migliorare il suo terzo posto dell’ultimo campionato piloti, puntando al titolo iridato nella classe regina del Motomondiale in sella ad una Ducati GP23. “Ho decisamente raccolto un po’ di più delle mie aspettative. Non posso non essere contento. Nel finale, sinceramente avrei voluto fare meglio. La spalla non mi ha aiutato, ma sono orgoglioso di ciò che ho conquistato. Vincere ti cambia il modo di vedere le cose, ti regala un distato mentale di serenità. Perché in quel momento diventi consapevole che ci puoi riuscire. Però, allo stesso tempo, la prima vittoria si riduce ad un giorno solo, ma a partire da quel momento ...