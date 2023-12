Motocross | stabilita la sede del Gran Premio d’Italia 2024 Il calendario aggiornato del Mondiale

Leggi su oasport

(Di sabato 23 dicembre 2023) Infront Moto Racing ha fornito degli aggiornamenti importanti suldel, che inizierà il weekend 9-10 marzo in Argentina e sarà composto da 20 tappe complessive. Alla fine dei campionati iridati MXGP e MX2, ci sarà poi spazio come di consueto per il mitico Cross delle Nazioni, in programma a Matterley Basin (inBretagna) dal 5 al 6 ottobre. Una delle ultime novità riguarda proprio il Bel Paese, con l’assegnazione a Maggiora delnel fine settimana del 15-16 giugno. La pista piemontese ospiterà per l’occasione anche la massima categoria delfemminile (WMX) e l’Europeo 125 (EMX125). Ufficiali dunque almeno tre tappe sul suolo italiano, con il terzo ...