Monza-Fiorentina 0-1 | Italiano | “Fieri di quello che stiamo facendo | classifica bellissima”

(Di sabato 23 dicembre 2023) Vincenzoha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di0-1, match della diciassettesima giornata della Serie A 2023/2024. Una vittoria pesante per i viola, che almeno per una notte si portano al quarto posto in solitaria: “Oggi è stato straordinario, a inizio secondo tempo abbiamo attuato un sistema di gioco finora provato solo in allenamento. Quando iltrova ampiezza e tanti uomini in area diventa temibilissimo, dovevamo trovare una soluzione per risolvere la situazione che si era creata – spiega il tecnico dei gigliati – Volevamo regalarci un Natale sereno e lo abbiamo fatto con coraggio e carisma, ci godiamo una.” Sulla prestazione della sua: “Forse nel secondo tempo non abbiamo avuto ...

La Fiorentina vince con il minimo scarto a Monza una partita che si era messa subito in discesa ma che, con il passare del tempo, era diventata sempre più complicata. E almeno per una notte si gode il quarto posto in solitaria. La Fiorentina si conferma squadra estremamente efficace lontana dal Franchi e scippa tre punti ad un buon Monza, riaccendendo la lotta per il quarto posto. Si sono disputate quattro partite valide per la 17ma giornata della Serie A. Il Milan ha pareggiato con la Salernitana per 2-2: rossoneri in vantaggio al 17' con Tomoi, i campani ribaltano il punteggio ...