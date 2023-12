Mondo ultime notizie Guterres | Israele crea enormi ostacoli nella consegna di aiuti a Gaza Omicidio Prigozhin ordinato da Patrushev | fedelissimo di Putin

(Di sabato 23 dicembre 2023) Per il segretario generale delle Nazioni Unite «Un’operazione di aiuto efficace arichiede sicurezza; personale in grado di lavorare in sicurezza; capacità logistica; e la ripresa dell’attività commerciale». Tribunale Usa respinge richiesta dello Stato argentino di prorogare la scadenza per depositare una garanzia nel quadro della causa contro l’espropriazione della compagnia petrolifera Ypf avvenuta nel 2012

I due edifici danneggiati nelleore e i due feriti per le esplosioni ne sarebbero la riprova. A far crescere i timori contribuisce ciò che accade lungo la frontiera della Bielorussia, a ...... esclusiva monarca che il Regno Unito e, una parte delrepubblicano, ha avuto per un secolo. ... Questo sostiene la figlia sua, principessa Anna, che fu tra le più attive nellegiornate, era ...Lei è Rebecca Dautremer una delle illustratrici francesi più famose, lui un coniglietto un po’ filosofo. “Il libro delle ore felici di Jacominus Gainsbour” (Rizzoli) è un libro che visivamente e ...Please, non trattasi di Camilla sovrana consorte di Carlo II ma dell'unica, esclusiva monarca che il Regno Unito e, una parte del mondo repubblicano ... che fu tra le più attive nelle ultime giornate, ...