Moise Kean ha fatto uscire il suo primo video musicale rap | che si chiama Outfit non a caso

(Di sabato 23 dicembre 2023), il talentuoso attaccante della Juventus e della Nazionale, ha recentemente aggiunto un nuovo capitolo alla sua storia, debuttando nel mondo della musica con il gruppo 19F e rilasciando il singolo. Questa nuova avventuraha affascinato i tifosi, aprendo uno spiraglio sulla passione diper la trap, che ha coltivato nel corso degli anni. Il giovane attaccante, classe 2000, non è nuovo a esplorare territori al di fuori del campo da calcio. Appassionato di musica,ha spesso condiviso frammenti dei suoi brani preferiti sui suoi social media. La sua amicizia con il calciatore del Milan, Rafael Leao, ha contribuito a consolidare questa passione comune, portandoli a condividere esperienze in studio di registrazione per sperimentare nuovi suoni e stili ...

In negativo in attacco, perché dopoanche Chiesa rientra in infermeria costringendo la Juve a giocarsela con le punte contate: restano Dusan Vlahovic e Arek Milik oltre al baby talento ...L'assenza di Federico Chiesa costringerà il tecnico livornese a modificare il reparto avanzato anche perché non ci sarà nemmeno. Allegri ha spiegato che deve ancora decidere chi sarà ...Il club bianconero può sistemare il proprio reparto mediano con questo acquisto, che però per andare in porto ha bisogno del sacrificio del centravanti della nazionale azzurra. Siamo sempre più vicini ...In attacco nessuno è al sicuro: dall'inizio del campionato sono state provate sette coppie diverse. Da Vlahovic-Chiesa a Kean-Miretti ...