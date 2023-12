Moby Prince | respinto il ricorso dei familiari delle vittime | così si nega una verità storica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 dicembre 2023) Il 12 dicembre scorso la magistratura italiana, in nome del Popolo Italiano e per voce della Corte d’appello di Firenze, haildeidella stragecontro la sentenza che aveva impedito loro di chiedere conto allo Stato per il mancato soccorso pubblico ai propri 140 cari, deceduti la notte tra il 10 e 11 aprile 1991 davanti al Porto di Livorno anche per l’assenza di quel salvataggio dovuto e non fornito. La notizia è stata ripresa da molti media nazionali, ma merita a mio parere un approfondimento più preciso per capire il livello di impatto sulla vita di tutti noi che di fatto questa sentenza giudiziaria innesta. La Corte d’appello di Firenze ha infattiildei ...