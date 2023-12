Mo | Usa | ' Iran ' profondamente coinvolto' in attacchi Houthi nel Mar Rosso'

Sono state spazzate via all’alba di stamattina le speranze per l’ Iran iana Samira Sabzian , l’ex sposa bambina che otto anni fa aveva ucciso il ... (secoloditalia)

Samira Sabzian , la sposa bambina , è stata impiccata all’alba in Iran. In carcere da dieci anni con l'accusa di aver ucciso il marito , Sabzian è ... (ilgiornaleditalia)

È stata impiccata all’alba Samira Sabzian , una sposa bambina che si trovava in carcere in Iran da circa dieci anni ed era stata condannata alla pena ... (feedpress.me)

Per intimidire e punire chi aveva manifestato in forma pacifica durante la rivolta del movimento Donna Vita Libertà del 2022 , gli agenti di ... (iodonna)

E se Israele ringrazia gliper aver mostrato il suo sostegno, per Hamas la risoluzione votata ... "Chiuderemo accesso a Mediterraneo" I Guardiani della Rivoluzione dell'hanno intanto ...... e le posizioni di Israele, Palestina,e Stati Uniti. Gaza, una pausa dei combattimenti senza ... La risoluzione è stata adottata grazie all' astensione die Russia , che in passato avevano ...Più di cento attacchi nell’ultimo mese, una dozzina di navi commerciali danneggiate e, soprattutto, una serie di raid che portano con sé il concreto rischio di ...Ahmadreza Djalali, lo scienziato di nazionalità svedese e iraniana sottoposto a detenzione arbitraria in Iran dal 2016, rischia fortemente di essere messo a morte per rappresaglia, dopo che un tribuna ...