Mo | segnalati attacchi aerei israeliani nel sud del Libano

(Di sabato 23 dicembre 2023) Beirut, 23 dic. (Adnkronos) - L'aeronautica israeliana sta effettuandonell'area di Kafr Kila, nelmeridionale, nel contesto dei combattimenti in corso lungo il confine. Non ci sono ancora conferme immediate da parte dei militari. Lo scrive il Times of Israel.