Mo | Oms | ' cessate il fuoco immediato a Gaza è requisito più urgente'

(Di sabato 23 dicembre 2023), 23 dic. (Adnkronos) - Il capo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus ha affermato che, pur accogliendo con favore la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che chiede un aumento graduale degli aiuti a, ha affermato che un “il” è il “più”. "Il bilancio devastante della guerra finora non può essere ignorato, inclusa la perdita di oltre 20.000 vite umane, soprattutto donne e bambini, e oltre 53.000 feriti", ha scritto su X. “Incombe in maniera enorme la minaccia della fame, della carestia e della diffusione delle malattie”.

