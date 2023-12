Mo | Idf chiede a Egitto di evacuare le sue forze dalla zona di confine di Rafah

(Di sabato 23 dicembre 2023) Tel Aviv, 23 dic. (Adnkronos) - L'Idf avrebbe informato l'della sua intenzione di occupare ladidie avrebbe chiesto ai soldati egiziani dil'area. Lo riferiscono i media arabi, aggiungendo che l'esercito israeliano ha sottolineato con Il Cairo che non sarebbe stato responsabile della sicurezza delle suedurante il tentativo di controllare l'area didi. L'Idf ha sottolineato anche che l'operazione militare nellacontinuerà sia che l'sia d'accordo sia che la respinga. I media arabi hanno inoltre reso noto che l'esercito israeliano sta sparando proiettili contro un'area nel sud di. Ci sono anche segnalazioni di carri armati che ...

Lo hanno annunciato le Forze di difesa israeliane (), precisando in una nota che i militari ...successive all'approvazione della risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che...Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato ieri una risoluzione che 'a tutte ... specialmente dopo lo shock dei tre ostaggi uccisi per errore dalle. E ieri è giunta anche la ...Una risoluzione monca. Dopo giorni di rinvii, il Consiglio di sicurezza dell'Onu è riuscito - con l'astensione degli Stati Uniti e della Russia - a far passare un testo sulla guerra ...l’esercito israeliano (Idf) ha chiesto ai residenti della città di Bureij, nel centro della Striscia, di evacuare verso rifugi a Deir al-Balah. “Israele continuerà la guerra fino al rilascio di tutti ...