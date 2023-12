Misinto | assalto al bancomat con esplosione in pieno centro di notte

Leggi su ilnotiziario

(Di sabato 23 dicembre 2023)alin piena: ladri fuggono con il bottino.allo sportello automatico di distribuzione del denaro della filiale di Banca di credito cooperativo di Barlassina in piazza 25 aprile a. Una banda di malviventi è entrata in azione verso le 4,15 per fare esplodere il. Il boato, nel ...