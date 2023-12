Mirko Brunetti | dalla passione per la pizza al Grande Fratello

(Di sabato 23 dicembre 2023) Nome:Cognome:Anno di nascita: 1997Città: RietiPiattaforme: InstagramCategoria: Influencer Chi èè un influencer e imprenditore noto per la sua partecipazione a Temptation Island 2023 e al2023. Nato a Rieti il 17 luglio 1997, ha studiato Economia e Management e ha lavorato nella catena di pizzerie al taglio di famiglia Eurofocaccia (Pizzerie). Ha anche giocato a calcio a livelli semi-professionistici, come portiere in diverse squadre. La sua popolarità è esplosa quando ha partecipato a Temptation Island con la sua fidanzata storica, Perla Vatiero, da cui si è poi separato. Durante il programma ha iniziato una relazione con la tentatrice Greta Rossetti, con ...

Con l'avvicinarsi del Natale, Greta Rossetti ha finalmente preso cognizione della sua situazione sentimentale e ha dichiarato di aver completamente rimosso Mirko dalla sua vita ...