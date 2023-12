Mirabella | “Roma-Napoli? Hanno entrambe bisogno di punti”

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 23 dicembre 2023) Iacopo, speaker di Radionista, è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio. Queste le sue parole: Quali saranno le scelte di Mourinho per la gara di questa sera? “A difesa di Rui Patricio ci saranno Mancini, Llorente e N’Dicka. A centrocampo Bove, Paredes e Cristante, con Pellegrini che partirà dalla panchina. Sulla destra Kristensen è favorito su Karsdorp, così come Zalewski su Spinazzola. In attacco Belotti e Lukaku” Bonucci-, quanto sarà probabile il ritorno dell’ex bianconero in Italia? SI parla anche di Boateng… “Non è escluso che, addirittura, possano arrivare due difensori. E’ da monitorare la situazione di Spinazzola e Celik che, qualora venissero ceduti, potrebbero far spazio ad altri difensori. Lasta giocando con soltanto tre centrali e Bonucci è un giocatore ...