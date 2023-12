Minotti | «Inter-Lecce | classifica chiara Il Milan fuori dallo scudetto»

(Di sabato 23 dicembre 2023) Lorenzo, ex capitano del Parma, negli studi di Sky Sport ha commentato il post gara die i tre punti conquistati da Inzaghi. DIFFICILE – Al termine di, Lorenzoha commentato brevemente i tre punti in casae la prestazione di Marko Arnautovic, oggi titolare insieme a Marcus Thuram. Queste le sue parole: «Arnautovic è un giocatore che ha carisma, credo che sia un calciatore determinante in alcuni contesti. Questa giornata ha consolidato la Serie A, impossibile pensare che ilpossa recuperare questa. Anche se è molto presto, è una questione tra loro due.e Juventus che non ha le coppe europee».-News - Ultime notizie e calciomercato ...

