Milano | l’autista dei bus | «Stipendi bassi e turni notturni | capisco i giovani che non vogliono fare questo lavoro»

(Di sabato 23 dicembre 2023) «Amo il mioe non lo cambierei, mai motivi che tengono tantilontani dalla guida di un autobus». A parlare è Alberto Magni, 41 anni, di cui 15 alla guida degli autobus per l’Atm di. Di entusiasmo ne ha ancora parecchio, ma non si dice sorpreso del fatto che le aziende di trasporti di tutta Italia facciano sempre più fatica a trovare lavoratori. «Insettore i problemi ci sono eccome. E per chi magari non ha la mia stessa passione, possono esserci buoni motivi per starne alla larga», racconta Magni in un’intervista al Corriere della Sera. I motivi sono soprattutto economici. Magni racconta infatti di aver iniziato a guidare autobus nel 2008, quando il suoo era di 1.349 euro al mese. Oggi in busta paga ne prende 1.484, un aumento di soli 137 ...