Milan | Zancan | “Guirassy mi piace molto Ma se fosse un fuoco di paglia?”

... Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251) , con la telecronaca di Federicoe i commenti di ... L'Atalanta, reduci dal 3 - 2 contro il, affronterà la Salernitana, ultima in classifica con un solo ...... Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251) , con la telecronaca di Federicoe i commenti di ... L'Atalanta, reduci dal 3 - 2 contro il, affronterà la Salernitana, ultima in classifica con un solo ...L’Inter lavora per rafforzare la propria rosa. C’è un nome che ai nerazzurri interessa non poco, ma per gennaio nulla da fare. Tenendosi stretto il primo posto in Serie A l’Inter continua a lavorare s ...Berlusconi quando vinse il primo scudetto il Milan, molti giornalisti dicevano il Milan di Sacchi e lui perse la pazienza dicendo di avercelo messo lui lì l’allenatore. Credo che Spalletti abbia avuto ...