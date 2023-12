Milan | problema al flessore per Tomori | preso gli esami | Serie A News

Noah Okafor rassicura i tifosi del Milan . Dopo il ri torno in campo con gol contro il Monza e l'amarezza per l'infortunio subito pochi... (calciomercato)

La preoccupazione in casa Milan sta salendo sempre di più per il problema infortuni e nonostante le rassicurazione di Pioli, della società... (calciomercato)

come risolvere il problema infortuni che sta creando grandi disagi al Milan ? Potrebbe arrivare un ex Inter ... (pianetamilan)

Tomori era uno di quelli che stava giocando di più, è un. Cerchermo di risolverlo il prima possibile. Ce la stiamo mettendo tutto a livello di preparazione e prevenzione, ma al momento il ...... nella stessa azione Pioli ha perso anche Tomori per unai flessori. La seconda rete è ... Nel prossimo turno ilospiterà il Sassuolo; mentre la gara col Verona assumerà un altro contorno ...Al 33' Milan scoperto in difesa e Salernitana che si trova con spazi ... Al 18' i granata ribaltano la partita. Con Tomori a terra per un problema muscolare, i padroni di casa recuperano palla e vanno ...Nervi tesi per l’allenatore del Milan Stefano Pioli nella conferenza stampa dopo il ... la Salernitana anche Tomori è stato costretto ad uscire dal campo a causa di un problema muscolare portando così ...