Milan | Pioli le scuse stanno a zero | infortuni | mancanza di gioco e continuità

Il Milan pareggia contro la Salernitana, ma potrebbe pensare alla Panchina per le prossime stagione. Ecco i nomi per il post Stefano Pioli (pianetamilan)

Pioli lasciato da solo in tv a giustificare l’ennesima brutta figura del Milan . Lo scrive Repubblica con Enrico Currò che sottolinea come ... (ilnapolista)

Nervi tesi, anzi tesissimi in casa Milan. Soprattutto per il mister, Stefano Pioli , sempre più nel mirino. L'anticipo di venerdì sera, per i ... (liberoquotidiano)

I nerazzurri hanno la ghiotta chance di allungare suldifermato sul 2 - 2 dalla Salernitana di Pippo Inzaghi ma per farlo dovranno avere la meglio dei salentini che stanno disputando un'......leoni contro uno spentoe con l'altro cercavo di cogliere l'umore, il polso di un popolo che non ne può sicuramente più . In modo particolare, nel coro quasi unanime di lamentele contro, ...L’allenatore del Milan Stefano Pioli non vuol sentir parlare di squadra non dalla sua parte. Stefano Pioli in conferenza stampa dopo Salernitana-Milan si lascia andare a qualche amara constatazione. “ ...Ennesima partita RIDICOLA DI STEFANO PIOLI E IL MILAN, così è troppo, ennesimo infortunio, partita salvata da Jovic al 90esimo e una Salernitana che, al posto di comportarsi da squadra di Serie A, si ...