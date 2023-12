Milan | Pioli in bilico! Il club riflette sulla panchina | ecco i motivi

... StefanoDopo il pareggio 2 - 2 contro la Salernitana , ilsta riflettendo sul futuro di. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport : " Ilmai come stamattina ...Commenta per primo Ore di riflessioni in casasulla panchina di Stefano. Dopo il pareggio per 2 - 2 di venerdì sera sul campo della Salernitana ultima in classifica, la proprietà è irritata con l'allenatore per i risultati e per i ...Il Milan non è andato oltre il 2-2 contro la Salernitana ultima in classifica. La società rossonera, così come riporta l'edizione on line della Gazzetta dello Sport, mai come stamattina riflette sulla ...L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, al termine del match contro la Salernitana si è soffermato sulle prestazioni di Leao e Theo Hernandez Nel corso della conferenza stampa postpartita di ...