Milan | Pioli da solo | il retroscena

Stefano Pioli trema. Gli infortuni, i risultati che mancano in Italia e in Europa, dichiarazioni che non sono piaciute alla società:... (calciomercato)

Al momento, secondo quanto si apprende, la posizione dinon sarebbe in bilico . Resta però l'insoddisfazione dei dirigenti e della proprietà che, ambiziosa, vuole unvincente in Italia e ...Il punto della situazioneE' la giornata di Stefano, messo in discussione dopo il pareggio ... permettendo così a Pif di diventare il proprietario del. Al momento - prosegue l'articolo - ...Sono ore di riflessione in casa Milan per quanto riguarda il futuro in panchina di Pioli. Ecco perché rischia l’esonero Sono ore di riflessione in casa Milan per quanto riguarda il futuro in panchina ...La posizione dell'allenatore dei rossoneri torna sotto la lente d'ingrandimento dopo il deludente pareggio sul campo della Salernitana ...