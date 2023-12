Milan | Pioli | «Altro rimpianto come tanti altri Certe disattenzioni non ce le possiamo permettere»

(Di sabato 23 dicembre 2023) Stefano, allenatore del, ha parlato dopo la partita contro la Salernitana. Ecco che cosa ha detto il tecnico Stefanoha parlato ai microfoni di Dazn dopo Salernitana. COSA LASCIA IL PAREGGIO – «Lascia rimpianti,tante altre volte in stagione. La cosa più difficile era sbloccarla, ce l’abbiamo fatta e controllandola bene. Poi abbiamo commessoche a questi livelli nonpermetterci. Siamo riusciti a recuperarla ma non era quello che volevamo». DA COSA DERIVANO QUESTE– «Un insieme di cose. Se queste situazioni si ripetono diventa importante la mentalità. Ci vuole più attenzione, più intensità, più presa della marcatura. Tante cose che paghiamo a caro prezzo e che ci tolgono punti. ...

SALERNO (ITALPRESS) – Finisce 2-2 il match dell'Arechi tra Salernitana e Milan: i rossoneri si salvano nel finale grazie a Jovic. Mezzo passo falso per la squadra di Stefano Pioli, nella prima di Ibra ..."Abbiamo provato a vincerla fino alla fine. Avremmo potuto fare 4 o 5 gol. Dobbiamo lavorare tanto per diventare una grande squadra. Abbiamo preso gol con un giocatore per terra". Stefano Pioli ha ...