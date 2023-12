Milan | Pioli a rischio esonero? Ecco i nomi per la panchina rossonera

Come riporta Sky Sport, al momento il Milan non dovrebbe esonerare Stefano Pioli . Un dettaglio non trascurabile dall'allenamento di oggi,... (calciomercato)

Sui social gira un Video in cui si vede come Fikayo Tomori rifiuti la stretta di mano di Stefano Pioli durante Salernitana-Milan (pianetamilan)

E’ una situazione delicatissima in casa Milan dopo l’ennesimo passo falso in Serie A contro la Salernitana. La partita della 17ª giornata si è ... ()

... sarà chiamato a dare il suo primo e importante opinione sulla situazione, confermato, ma in bilico come allenatore del... il vicepresidente del Consiglio nonché Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha commentato l'ultima gara del suosu X. La squadra dida un iniziale vantaggio in ...Milan, il desiderio di Cardinale è solo uno Antonio Conte ... Ma qual è la verità dietro questi rumors, soprattutto in relazione alla posizione attuale di Stefano Pioli Antonio Conte, noto per il suo ...Il pareggio contro la Salernitana ha aperto una crepa nel rapporto tra Stefano Pioli e il Milan. L'allenatore rossonero è un uomo solo, con la fiducia appesa a un filo e un allenamento che ha diretto ...