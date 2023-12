Milan | pari che sa di sconfitta e di resa per Pioli | Sabatini rinvigorisce la Salernitana

Leggi su sportface

(Di sabato 23 dicembre 2023) Alla fine è un pareggio che può valere come unasia perche per. Se per i campani, che sembravano a un passo dal vincerla, è comunque un punto positivo che fa morale e che sarebbe stato accolto con giubilo prima di scendere in campo, per i rossoneri la rete di Jovic al 90? conta ben poco: la prestazione è stata insufficiente, il secondo tempo quasi un horror, e arriva ancora una volta un brutto passo falso in trasferta, dove sono arrivati tre punti nelle ultime quattro e non si vince dai primi di ottobre. Persi è quasi chiuso un 2023 da horror, iniziato proprio a Salerno, e già lì iniziarono le difficoltà in quel finale che fu da apripista a un gennaio nerissimo fino al derby perso con l’Inter. Poi un’alternanza di buoni risultati e di debacle inspiegabili per i restanti undici mesi, ...