Milan | il confronto col 2022 23 è impietoso | tra gli infortuni sbagliano i big e si perde con le big

(Di sabato 23 dicembre 2023) Luci fioche a San Siro. Il momento 'no' delsi riflette nel risultato di 2-2 raccolto in rincorsa contro la Salernitana all'Arechi...

Il Milan affronterà il Rennes agli spareggi di Europa League. Un match impegnativo per i francesi, come riconosce il direttore sportivo Florian ... (sportface)

Già, perché Torino - Udinese è anchea distanza fra bomber in grande forma, visto che ... a un mese e mezzo di distanza dal successo di San Siro contro il, ma sul più bello incassano il ...Il Bologna è quarto a 31 punti, a - 2 dalterzo. La Dea invece rimane settima a 26. Da ... compagini simili sotto il profilo delle caratteristiche, hanno dato vita ad unricco di ...Fonte: ANSA foto ANSA foto di ANSA È un momento delicato quello del Milan. Il pareggio di Salerno, con un 2-2 trovato in extremis, non ha soddisfatto il club. Ma a preoccupare sono soprattutto i conti ..."A volte penso che potremmo giocare meglio. E in confronto alla bruttezza di altre squadre come la Roma di Mou, noi sembriamo i globetrotters", dice. Una simpatica battuta, con una piccola frecciatina ...