Milan | il Bayern Monaco punta Theo Hernandez | tutta 'colpa' di Ancelotti

Il Bologna è quarto a 31 punti, a - 2 dalterzo. La Dea invece rimane settima a 26. Da ... non scartando un cioccolatino dell'ex. Ferguson voto 7,5 : Fisicità, corsa e qualità al servizio ...In particolaree Juventus, con quest'ultima che ci pensa in maniera concreta per l'eredità di ... Ma per Zirkzee, che ha una clausola da 40 milioni e sul quale ilMonaco vanta il 50% sulla ...Il Bologna non smette di stupire e batte anche l'Atalanta accorciando in classifica sul Milan. La squadra di Thiago Motta si riporta al quarto posto, scavalcando la Fiorentina di un punto, a soli 2 pu ...Ora è il trascinatore del Bologna, lo stile di gioco di Motta lo fa esprimere al massimo delle sue potenzialità. Juve e Milan lo monitorano. Joshua Zirkzee del Bologna sta dimostrando di essere un att ...