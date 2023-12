Milan | club riflette ma Pioli per ora resta

(Di sabato 23 dicembre 2023) È un momento delicato quello del. Il pareggio di Salerno, con un 2 - 2 trovato in extremis, non ha soddisfatto il. Ma a preoccupare sono soprattutto i continui infortuni, ultimo quello di ...

Stefano Pioli , allenatore del Milan , ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Serie A contro la Salernitana Stefano Pioli , ... (calcionews24)

'La Gazzetta dello Sport' nella sua versione online parla del Milan . la panchina di Stefano Pioli in bilico. Riflessioni in corso (pianetamilan)

È un momento delicato quello del. Il pareggio di Salerno, con un 2 - 2 trovato in extremis, non ha soddisfatto il. Ma a preoccupare sono soprattutto i continui infortuni, ultimo quello di Tomori, fino a ieri sera l'unico ......stesso allenatore (' dobbiamo ritrovare la magia e l'entusiasmo che abbiamo avuto nel mio'). ...primi giorni da dirigente a Milanello si è fatto un'idea e la esporrà al proprietario dele ...Ore di riflessione sulla posizione di Pioli, per la prima volta a serio rischio esonero. Chi lo sostituirebbe Il Milan valuta tre opzioni ...Il Milan ha iniziato a studiare i profili per rinforzare la difesa nel mercato di gennaio e tra i nomi più seguiti ci sarebbe quello di Clément Lenglet, ...