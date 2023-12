Migranti | il Prefetto è d’accordo con il vescovo | “Giusto il richiamo all’accoglienza”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 23 dicembre 2023) Bergamo. Ildi Bergamo Giuseppe Forlenza plaude all’appello deldi Bergamo, monsignor Francesco Beschi, che con un messaggio lanciato in occasione del Natale ha esortato i bergamaschidei. Già la scorsa estate in una nostra intervista, Forlenza aveva lanciato un appello simile: “Io ho già chiesto ai sindaci e alle associazioni della provincia che fanno accoglienza di poter avere più strutture possibili – le sue parole alla vigilia della stagione estiva, con il conseguente sbarco di immigrati sulle coste italiane – , soprattutto per un’accoglienza diffusa perché è quella che consente una migliore integrazione dei. Ma io chiedo e approfitto di questa occasione per ribadirlo, se ci sono piccolo strutture dove possiamo ospitare i...