Migliori Portatili da 200 Euro

(Di sabato 23 dicembre 2023) Anche se gli smartphone e i tablet fanno da padroni quando dobbiamo connetterci ad Internet fuori casa, per utilizzare un determinato tipo di programmi o per scrivere dobbiamo per forza di cose utilizzare un PC portatile, scegliendone magari uno molto economico. Vediamo quindi quali caratteristiche minime deve avere un portatile, che costi pochissimo ma sia comunque buono per lavorare e studiare e quali sono imodelli di notebook da acquistare con prezzo massimo 200. LEGGI ANCHE -> Meglio prendere un PC fisso o un portatile? 1) Scheda tecnica portatile economico Per far girare senza problemi il sistema operativo e i programmi più diffusi, assicuriamoci che il notebook scelto abbia le seguenti caratteristiche tecniche: Processore multi-cort (AMD o Intel) 4 GB di RAM o superiore 500 GB di memoria interna (per Windows), 32 GB (per ...

