Mid | un anno in prima linea e pronti a proseguire

(Di sabato 23 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl nuovovedrà il M.I.D. impegnato e attivo su tutto il territorio regionale nel richiedere come da nuova programmazione che oggi presentiamo livelli uniformi di assistenza socio-economica che permettano alle persone con disabilità l’autodeterminazione della propria vita, richieste di provvedimenti urgenti per le persone con disabilità in difficoltà alloggiativa, aggiornamento dei livelli essenziali del Nomenclatore Tariffario degli ausili e protesi, riconoscimento tutela e sostegno della figura dell’assistente familiare, immediata adozione dei piani di eliminazione barriere architettoniche, completa accessibilità tramite web a tutti i servizi della P.A. ed adozione firma digitale, immediate disposizioni per assicurare l’effettiva accessibilità ai mezzi di trasporto di ogni tipo di disabilità, dagli autobus agli aerei, accesso ai servizi ...