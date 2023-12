Mes | vendetta di Ue e Germania | nuovo piano salva stati senza l' Italia

La bocciatura del fondo (che salta in tutta Europa) dopo la riforma del patto di stabilità che a Meloni&c. piace per niente. Altro che “ Logica a ... (huffingtonpost)

Roma, 22 dic. (Adnkronos) - Fdi e Lega "hanno votato contro il Mes perché hanno siglato un Patto di stabilità che è punitivo per l' Italia " e lo hanno ... (liberoquotidiano)

'Ilsi basa infatti su un accordo intergovernativo e non su un trattato comunitario. Ossia è il frutto di un'intesa tra gli esecutivi dei venti Paesi che adottano l'euro come moneta. Nulla, ...La strategia era: usare ilcome arma negoziale per il patto di stabilità. Se l'Italia avesse ottenuto qualcosa, ilnon sarebbe stato affondato. Essendo stato affondato, è chiaro cosa ha ottenuto l'Italia sul patto di stabilità: nulla. Più che ...Fdi e Lega avevano deciso di votare contro il Mes alla Camera dopo il blitz sul Patto di Stabilità, spiazzata Fi: si spacca la maggioranza ...Meloni sorpresa dal blitz leghista. A Bruxelles si valuta l’ipotesi di siglare un nuovo accordo tra i 19 Paesi dell’Eurozona che hanno detto sì ...